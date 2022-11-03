Sokak ortasında bir kadını öldüren erkek intihar etti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, bir kadını silahla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Mevlana Mahallesi’ndeki bir AVM yakınında Sadrettin Ö. ve Neriman S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından silahla Neriman S’ye ateş eden Sadrettin Ö, olay yerinden kaçarak gittiği metrobüs köprüsünün altında aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sadrettin Ö, olay yerinde, Neriman S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.