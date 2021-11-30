Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Ankara’da sokak köpeklerinin saldırdığı belirtilen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi çocuk, dün saat 16:00 sıralarında Pursaklar ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi’nde köpeklerin saldırısına uğradı.
Aile, çocukları eve gecikince onu aramaya başladı. Çocuk, etrafında köpekler varken yolda yaralı halde yatarken bulundu.
Ailesi tarafından Pursaklar Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Vücudunun pek çok yerinden köpek ısırıkları bulunan çocuk, ağır yaralı halde hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.