Sokak hayvanları için: ABB artıklardan mama üretmeye başladı

Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk etapta günlük 1 ton mama üretilecek.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan şunları söyledi: “Sokak hayvanlarının beslenmesinde restoran artıkları her zaman gündemde olan bir konu ancak uygulamada toplanan yiyeceklerin birbirine karışması, yemeklerden plastik çatal, bıçak, kürdan ve izmarit gibi nesnelerin ayrıştırılması her zaman mümkün olmuyor. Büyük kurum ve kuruluşlarda kazan dibi olarak tabir edilen üretim fazlası yemeklerin değerlendirilmesi bu nedenle önem arz ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kazan dibi yemek artıklarını değerlendirmek amacıyla bu tesisi kurduk. Aynı zamanda Halk Ekmek Fabrikası’yla işbirliği yaparak standart dışı ekmekler ve satılamayan kuru ekmekleri topluyoruz. İlk etapta günde 1 tonla deneme üretimine başladık. Kendi mama üretimimiz sayesinde yılda 3,5 milyon lira tasarruf sağlayıp bu tutarı sokak hayvanlarının başka ihtiyaçlarını karşılamada kullanacağız.”

Aslan tüm özel ve kamu kurumları ve gıda üretimi yapan fabrikalara gıda atıklarını büyükşehir belediyesine vermesi için çağrıda bulundu.