Sokağa bırakılan bebeğin ölümünde anne ve anneanne tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta poşet içinde sokağa terk edilen bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan anne ile anneanne tutuklandı.

Görsel: AA

AA’nın haberine göre Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde dün konteynerin yanında poşet içerisinde bebek olduğunu gören çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

Polisin yaptığı çalışmada, aynı mahallede ikamet eden S.M.Ö’nün bebeğini, annesi N.G. ile poşete koyarak sokağa terk ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan S.M.Ö ve birlikte yaşadığı annesi N.G, ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerin suçlarını kısmen kabul ettikleri öğrenildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.