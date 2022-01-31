Sobadan sızan gazdan zehirlenen kardeşler hayatını kaybetti

Isparta’da doğalgaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.

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AA’nın aktardığına göre Yalvaç ilçesi Sofular Mahallesi’ndeki müstakil evde gece saatlerinde doğalgaz sobasından kaynaklanan yangın çıktı.

Adile ve Nurettin Kaleli çifti ile kızları Gülay, yangını fark ederek evden dışarı çıkmayı başardı. Çifttin oğulları Mustafa (19) ve Hüseyin (21) ise içeride kaldı.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren sağlık ekipleri, iki kardeşin yataklarında hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Kardeşlerin, doğalgaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldüklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Dumandan etkilenerek Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan anne-baba ve kızlarının taburcu edildikleri belirtildi.