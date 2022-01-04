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Yaramazlara biraz batar!

Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve iki çocuğu öldü

Adana’da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde yaşayan Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can (6) ve Ali Efe (8) ile eşi Samet Çulha’nı hareketsiz buldu.


Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha’nın yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.


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