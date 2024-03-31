SMA'lı kardeşlerin oy verme çilesi

MESUDE ERŞAN

SMA hastası kardeşler Ayça ve Burak Şahin, engelli raporlarına rağmen oy verme çilesi çekti.

Şahin kardeşler önceki seçimlerde, Sarıyer’deki Yaşar Dedeman Lisesi’nin zemin katındaki sandıklarda oy kullanmıştı. Ancak bu seçimde onlardan önce oy kullanmaya giden anneleri Arzu Şahin, oylarını atacakları sandığın okulun birinci katındaki sınıflardan birinde olduğunu gördü. Okulda asansör yoktu. Merdiveni kullanmak zorundaydılar. Yürüyemeyen Burak, tekerlekli sandalye kullanıyor. Ayça yürüyebilse de merdiven çıkamıyor.

İlçe, il seçim kurullarına ulaşan, mahallenin muhtarından yardım ve sorunlarına çözüm isteyen Şahin ailesi, yapacak bir şey olmadığı yanıtları aldı. Bunun üzerine Sarıyer Belediyesinden bir ambulans talep ettiler. Belediyenin ambulansı okula geldi. Ayça ve Burak ambulans sandalyesine oturtularak merdivenlerde taşındı. Oylarını kullanabildiler.

“Umarım engelsiz bir Türkiye’ye bir gün gerçekten kavuşabiliriz” diyen Ayça Şahin, şöyle devam etti: “İlçe seçim kurulunda, e-devlet üzerinde engelli olduğumuz kaydımız olduğu halde bunları yaşadık. Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve personeline çok teşekkür ederiz. Çözüme ulaştık ama seçim gibi önemli bir günde bu olmamalıydı. Hiçbir zaman olmamalı. Umarım sorumlu yetkililer dikkate alır.”

Öte yandan 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna göre, engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, rahatlıkla ve kolaylıkla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla binaların uygun yerlerine konulur. Gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara sıra bekletilmeden oy kullandırılır.