SMA hastası bebeğin bağış kumbaralarını çalan şüpheliler tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, SMA hastası 11 aylık bir bebek için iş yerlerine konulan bağış ve yardım kumbaralarının bir kısmını çalan iki şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre polisler, kumbaraları çaldığı iddia edilen şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler A.T. (30) ve F.E. (29), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SMA Tip-1 teşhisi konulan Yağız Batu için Tekirdağ Valiliği tarafından verilen izinle yaklaşık 2 milyon doların toplanması amacıyla yardım kampanyası başlatılmış, bunun üzerine Çorlu’daki iş yerlerine aile tarafından 100’e yakın yardım ve bağış kumbarası konulmuştu.

Üç gün önce bu kumbaralardan 10’unun çalınması üzerine polis ekipleri soruşturma başlatmıştı.