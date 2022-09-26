Slaven Bilic Championship’te

İngiliz Championship kulüplerinden Watford, İngiliz teknik adam Rob Edwards’la yolları ayırdıktan sonra Slaven Bilic’le (54) anlaştı.

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Mayıs ayında göreve gelen Edwards, 11 maç takımı çalıştırdıktan sonra ‘gönderildi.’

24 takımın mücadele ettiği Championship’te 10’uncu sırada olan Watford, Türkiye’de 2013-2015’te Beşiktaş’ı çalıştıran Hırvat teknik adam Bilic’le anlaştığını Twitter hesabından duyurdu.

Önce Rob Edwards’a teşekkür ve veda ettikleri bir paylaşım yapan kulüp yönetimi Hırvat teknik direktörün takımın başına geçtiğini şu ifadelerle duyurdu: ”Watford FC’nin yeni teknik direktörü Slaven Bilic. 18 aylık sözleşme imzalandı.”

Paylaşımda, 18 aylık sözleşme imzalanmasının Bilic’in çalışma izniyle ilgili bir durum olduğu belirtildi.

Bilic, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra İngiliz kulüpleri West Ham, West Bromwich, Suudi Arabistan’daki El-İttihad ve Çin’de Beijing Guoan’ı çalıştırdı. Avrupa’ya ailesinin yanına dönmek isteyen Biliç’in Çin takımıyla sözleşmesi ocak ayında karşılıklı olarak feshedilmişti.