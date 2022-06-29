ABD’de 1924 yılında siyahların elinden alınan plaj, 98 yıl sonra sahiplerine iade edildi.

Fotoğraf: Los Angeles Times

‘Bruce’s Beach’ adlı, Kaliforniya eyaletinin Manhattan Beach kentindeki plaj 1912’de siyahlara tahsis edilmek üzere satın alındı. Siyah ve beyazların aynı ortamda bulunamadığı dönemde açılan plaj, 1924 yılında belediye meclisi tarafından siyahların elinden alındı.

Dün, bugünkü değeri 20 milyon dolar (332,47 milyon lira) olan plajın, 1912’de satın alan sahipleri Willa ve Charles Bruce’un varislerine devredilmesine karar verildi.

Plajın bulunduğu araziyi 1225 dolara satın alan Willa Bruce, o zaman, ”Ne zaman plaj yapmak için bir arazi satın almak istesek reddedildik. Sonunda bu arazinin sahibi olduk ve elimizde tutacağız” demişti.

1912-1924 arasında Afrika kökenli ABD’lilerin uğrak noktası olan plaja onların gitmesini engellemeye yönelik kısıtlamalar diğer arazi sahiplerinin kendi arazilerinden geçirmeyerek metrelerce suyun içinde yürütmesi, polisin otopark için zaman dilimini 10 dakikayla sınırlamasıyla başladı. Sonunda belediye park yapılacağını belirterek el koydu. Ancak park yapılmadı, plajın bulunduğu alan yıllarca boş kaldı.

Uzun bir kampanya sürecinin sonucunda eyalette yasal düzenleme yapılarak yeniden sahiplerine verilen plajın girişinde Willa ve Charles Bruce’un anısına bir mermer anıt konuldu.

Kent yönetimi plajı aileden yılda 413 bin dolar karşılığında kiralayacak.

Bruce ailesinden Anthony Bruce, ”Bugün buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bugünün geleceğinden emin değildik. Plajın ellerinden alınması Willa ve Charles Bruce’u maddi açıdan mahvetti. Tekrar aileye verildiğini görebilmelerini çok isterdik” dedi.

Bruce, bu gelişmenin ABD tarihinin fazla konuşmayan bir bölümüne dikkat çekeceğini, belediyenin attığı adımın geçmişteki hataları telafi etme yönünde bir adım olduğunu dile getirdi.