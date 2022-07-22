Siyah öğrencinin eşyasının üzerine işeyen beyaz öğrenci üniversiteden atıldı

Güney Afrika’da, siyah bir öğrencinin eşyasının üzerine işeyen beyaz öğrenci üniversiteden atıldı.

Fotoğraf: global.ncsu.edu

Stellenbosch Üniversitesi’nin öğrencilerinden Theuns du Toit, mayıs ayında, siyah bir birinci sınıf öğrencisinin eşyasının üzerine işerken görüntülendi.

Babalo Ndwayana adlı öğrencinin dizüstü bilgisayarı, ders notları, kitaplarının üzerine işedikten sonra yaptığıyla övünen Theuns du Toit disipline sevk edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti, protesto gösterileri düzenlendi.

Ndwayana, disiplin kurulunun taraflı olduğunu düşündüğü için kurulun toplantılarına katılmadı. Sekiz kişi tanıklık etti. Dün, du Toit’nın ırkçılık yaptığı gerekçesiyle üniversiteden atılması kararlaştırıldı.

Polis de soruşturma başlattı.

Üniversitenin açıklamasında, ”Kurulun incelemesi sonucunda atılması dışında bir alternatif yok” dendi. Üniversitenin önyargı, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle yönetildiği belirtildi.

Öğrencinin itiraz için beş gün süresi var.