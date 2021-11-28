Sivas’taki 4 Eylül Barajı’nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 4’e düştü

Sivas’ın su ihtiyacını karşılayan kaynaklardan 4 Eylül Barajı’nda su seviyesi yüzde 4’e düştü.

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Kentte 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tavra Deresi’yle birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı da ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklıktan etkilendi. Barajdaki su miktarı, son iki yılda yaşanan kuraklık nedeniyle ‘güvenlik seviyesi’nin altına indi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 19’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleriyle barajda incelemede bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin su ihtiyacının 4 Eylül Barajı ve Tavra Deresi’nden temin edildiğini belirterek şöyle devam etti: “Ülkemiz genelinde özellikle son dönemde İç Anadolu’da yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız maalesef Sivas’ımıza su veremeyecek hale gelmiş durumda. Normal şartlarda suyun barajdan verilip Tavla Deresi’nden yer altı kaynaklarıyla takviye edilmesi gerekiyor ancak son iki, üç yıldır suyu Tavla Deresi’nden veriyorduk ve eksik kalan kısmını da barajdan temin ediyorduk. Şu anda ise barajın ‘güvenlik seviyesi’ dediğimiz en alt kısmındaki suyu kullanmak zorunda kaldık.”

Su nakil projesi

Bilgin, iki gündür süren çalışmalarla barajın içine normal şartlarda kullanılmaması gereken seviyede olan suyu kullanmak için platform kurulduğuna dikkati çekerek, bunun geçici bir süreç olduğunu bildirdi.

Sivas’ta su sorunu yaşanmaması için 2021 yılının başında Hafik Özen Barajı’ndan 4 Eylül Barajı’na su nakil projesini yatırım programına aldırdıklarını anlatan Bilgin, şunları kaydetti: “2022 yılının hemen başlarında ihaleyi yaparak çalışmalara başlamayı ve su nakil işlemini gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Kısa vadede de ekibimizle birlikte değerlendirmelerimiz devam ediyor.”

AA’ya konuşan belediye başkanı şöyle devam etti: “Şu ana kadar Sivas’ın günlük 1200 litre/saniye su ihtiyacının 800 litre/saniyesini Tavra Deresi’nden, 350 litre/saniyesini ise buradan karşılıyorduk ama şu andan itibaren barajdan çok su alınacak gibi görünmüyor. Biz her ihtimale karşı tedbir için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden ricam, suyu tasarruflu kullanalım, su limitsiz ve sınırsız değil.

Doğal kaynak olduğu için suyu bol zannediyoruz. Önümüzde ciddi bir sorun var. Bu sorunla da sonuçta hep birlikte yüzleşeceğiz. Bunu siyaseten farklı taraflara da çekmemek lazım. Bugün elinizde paranız ve projeniz de olsa bu işi çözmek için belli bir süre gerekiyor.”