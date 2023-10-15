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Yaramazlara biraz batar!

Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: İki ölü, 25 yaralı 

Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm’e ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.


İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları çıkardı.

Kazada, ilk belirlemelere göre iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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