Sivas’ta KKKA’dan iki can kaybı

Sivas’ta, kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören iki kişi öldü.

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Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde çiftçilikle uğraşan Hasan Yuva (64), beş gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Oradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen ve KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yuva kurtarılamadı.

Yuva’nın cenazesinin yarın Çatpınar köyünde toprağa verilecek.

Diyarbakır’dan koyunlarını otlatmak için Sivas’ın Divriği ilçesine giden 53 yaşındaki Remzi Polat da rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Polat yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır’a gönderildi.

Elle çıkarılmamalı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, nisan ortasında, yağışlı geçen kış ayları nedeniyle KKKA hastalığını bulaştıran kene popülasyonunda artış yaşanabileceğine dikkati çekmişti. Uzmanlar vücuda tutunan kenelerin mutlaka sağlık kuruluşlarında çıkartılması gerektiğinin, kesinlikle elle çıkartılmaması gerektiğinin altını çizmişti.