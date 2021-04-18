Sivas’ta kadın cinayeti: Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Sivas’ta kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
AA’nın aktardığına göre Karşıyaka Mahallesi, 62. Sokak’ta yaşayan R.P. (60) ve M.P. (60) arasında iftar öncesinde tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası 60 yaşındaki kadın, R.P. tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından dört bıçak darbesi alan M.P’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
R.P. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
M.P’nin cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.