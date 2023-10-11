Şişli’de kaldırım çöktü, çukura düşen kadın yaralandı

Şişli’de, yürüdüğü kaldırımın aniden çökmesi sonucu oluşan çukura düşen 36 yaşındaki Gülcan N. hastaneye kaldırıldı.

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Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak’taki kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Bu sırada kaldırımda yürüyen Gülcan N., çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Gülcan N., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırımdaki çökmenin devam etmesi nedeniyle güvenlik tedbiri alan ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.