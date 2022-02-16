Şişli’de işyerindeki tacize tutuklama

Üzerinde köpek tasmasından başka bir şey bulunmayan bir adam, bir barın yanında dans eden striptizciler, açık alanda seks yapan bir çiftin etrafında toplanıp onları izleyen ve zaman zaman yorum yapan bir grup ve Nazi üniforması içinde bir adam. Bunlar gerçek hayattan değil, bir çocuk oyunu platformundan.