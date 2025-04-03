Şişli'de eğlence mekanına saldırı: İki yaralı

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında, iddiaya göre çıkan tartışma sonrası mekandan çıkan kimliği belirsiz kişiler işyerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından şüpheliler plakası alınamayan bir otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırı sonucu yaralanan iki kişiden biri ambulansla, diğeri taksiyle hastaneye kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan eğlence mekanı kontrollü şekilde boşaltıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemelerde çok sayıda kovan tespit etti.

Çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.