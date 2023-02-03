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Yaramazlara biraz batar!

Şişli’de ayağı yürüyen merdivene takılan çocuğun üç parmağı koptu

Şişli’de, bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivene ayağının sıkışması sonucu üç parmağı kopan yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde Filipinler uyruklu yedi yaşındaki A.M.L’nin sağ ayağı yürüyen merdivene sıkıştı.


Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğun ayağındaki üç parmağı koptu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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