Sırrı Süreyya Önder’e beş ay hapis cezası

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e ‘devleti ve hükümeti aşağılamak’ gerekçesiyle beş ay hapis cezası verildi.

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HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla gözaltına alınan Önder, savcılıkta verdiği ifadede, “Erdoğan’ın geçmişi şaibelerle dolu” sözleri nedeniyle yargılanmış ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 10 ay ceza almıştı.

Önder hakkında bu kez de hem ‘şaibe’ içeren sözleri hem de Diyarbakır’da partisinin mitingindeki sözleri nedeniyle ‘devleti ve hükümeti ve yargı organlarını aşağılamaktan’ dava açıldı. Davanın karar duruşması, bugün Diyarbakır 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Önder’in katılmadığı duruşmada, avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu. Savcı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını genişleterek mahkemeye sundu. Önder’e 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Erdoğan’ın geçmişi şaibelerle dolu” sözlerinden dolayı ceza aldığı davanın ‘şaibe’ kelimesinden olduğunu, söz konusu davada Önder’in sözlerinin devamında kullandığı “Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargılama faaliyeti…” sözleriyle yargı organlarını ‘aşağıladığını’ savundu.

Savcı, bu nedenlerle, mükerrerliğin olmadığını ileri sürdü. İddia makamı, Önder’in hem savcılık beyanındaki sözleri nedeniyle hem de HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasının protesto edildiği 5 Kasım 2016’daki mitingde kullandığı ifadelerle ‘devleti ve hükümeti ve yargı organlarını aşağılamaktan’ iki defa ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Savcı mütalaasında Önder’in hangi ifadesinin aşağılama içerdiğine açıklık getirmedi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Önder’in avukat Çelebi, savunma için ek süre talep etti. Hakim, talebi reddetti. Talebin reddi sonrası müvekkilini savunan Çelebi, savcının Önder’in konuşmasının hangi kısmıyla ilgili ceza talep ettiğini bilmediklerini, önceki ve yeni mütalaa arasında fark bulunduğunu, mahkemenin süre talebini kabul etmemesiyle savunma haklarının kısıtlandığını belirtti.

Müvekkilinin daha önce aynı sözler nedeniyle yargılandığı ve ceza aldığını hatırlatan Çelebi, yargılamanın mükerrer olduğunu vurguladı. Çelebi, müvekkilinin mitingdeki konuşmasonda ‘zalim’ kelimesinin geçtiğini, eğer bu kelimeden dolayı ceza isteniyorsa, bu kelimenin siyasi eleştiri sınırında kaldığını anlattı.

Müvekkilinin gözaltındayken sarf ettiği “Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargılama faaliyeti…” sözlerinin muhatabının savcılık olduğunu ve savcılığın da bir yargı organı olmadığını kaydeden Çelebi, şunları dedi: “Mahkemelere talimat verilmez denmesine rağmen savcılıklara böyle bir yasak yoktur. Dolayısıyla bakanlığın soruşturmanın açılıp açılmadığına ilişkin beyan sunmuş olma ihtimali vardır. Savcılığa yapılmış böyle bir söylemden TCK 301’le düzenlenen suça dair yasal şartlar oluşmaz. Bu nedenle beraatına karar verilmesini talep ediyoruz.”

Mahkeme, ‘Erdoğan’ın geçmişi şaibelerle dolu’ sözlerinin mükerrerlik olduğuna hükmederek, davanın reddine karar verdi. Mahkeme, mitingde kullandığı ifadeleri nedeniyle Önder’e beş ay hapis cezası verdi. Hakim, cezanın hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.