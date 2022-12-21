Şirketlerin ‘yoklukta sarıldığı’ kredi, düzenleme sonrası durma noktasında

Bankacılar, Merkez Bankası’nın kredi düzenlemesi sonucunda KOBİ kredilerinin son birkaç günde durma noktasına geldiğini söyledi.

Merkez Bankası’nın kredi düzenlemesi piyasayı etkiledi. (AA)

Merkez Bankası bu hafta, şirketlerin küçük-orta boy iştirakleri (KOBİ) üzerinden kullanılan kredi menkul kıymet tesisi kapsamına ekledi. Son dönemde harcama mukabili gibi değişikliklerle firmalar, kredilere erişimin kısıtlandığından şikayetçi ama bu firmalar pratikte bu kredileri iştirakleri aracılığıyla sağlamaya başlamıştı.

Reuters ajansına konuşan bankacılar, yeni düzenlemeyle tahvil yükümlülüğü oluşturacağı için ilgili kredilerin son birkaç günde durma noktasına geldiğine dikkat çekti.

Şirketler kredi bulamıyor

Ekonomi yönetimi turizm, net ihracat döviz kazandırıcı, yatırım, tarım, KOBİ ve örnekleri daha genişletilebilecek alanlardaki büyümenin yavaşlamaması gerektiğini savunuyor. Kredi politikaları da artık tamamen bu alanlara odaklanıyor.

Bu kapsamda Hazine’nin 250 milyar TL’lik güncel Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemi de dahil olmak üzere tüm kredi politikaları belirlenen alanlara yönlendiriliyor.

Dışarıda kalan şirketler krediye erişemediklerinden şikayetçi hatta bazı şirketler ilgili şartları sağladıklarını, buna rağmen kredi bulamadığını söylüyor. Hükümet buna karşı çıkarak yatırım yapmak isteyenin kredi bulabildiğini, döviz alımı için kredi verilmediğini söylüyor.