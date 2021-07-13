Şirketlerin dış borcu 175 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası (MB) tarafından Mayıs 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayınlandı. Mayısta kısa vadeli borç 9,6 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 166 milyar dolar olarak kaydedildi.

Böylelikle özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta geçen yıl sonuna kıyasla 2 milyar dolar artışla 175,6 milyar dolar oldu.

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu – Mayıs 2021: https://t.co/jFV1lON703 pic.twitter.com/RGZZ7uD1Sh — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) July 13, 2021

Dünya Gazetesi’nin haberine göre borçluya göre dağılıma bakıldığında ise bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar dolar azaldığı görüldü. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 406 milyon dolar azalışla 21,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 549 milyon dolar azalırken, tahvil stoku önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 4,2 milyar dolar artarken, tahvil stoku 1,2 milyar dolar artarak 8,9 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 294 milyon dolar azalışla 6,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 56 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.