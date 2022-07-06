Şırıngayla beslenip 400 gram ağırlığa ulaşınca doğaya bırakıldılar

Hatay’da bulunan ve bir hayvansever tarafından bakımı yapılan dört yavru kirpi doğaya bırakıldı.

Fotoğraflar: AA

Belen ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce dört yavru kirpi bulundu.

Yavruların bakımını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay şubesinin kontrol ve takibinde Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyesi Nurseli İnan yaptı.

Kirpilere evinde bakan İnan, onları özel olarak hazırladığı mama, sebze ve meyvelerle besledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, belli bir olgunluğa ulaşan kirpileri İnan’ın evinden alarak doğaya saldı.

İnan, yavruları ilk başlarda süt, yumurta ve kremadan oluşan mama hazırlayarak şırıngayla beslediğini anlatarak daha sonra onlara sebze ve meyve verdiğini belirtti.

Yaklaşık 400 gram ağırlığa ulaşan kirpilerin yeniden doğal yaşam alanına kavuşmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.