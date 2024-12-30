Sırbistan'da okul saldırısında 10 kişiyi öldüren çocuğun ebeveynlerine 17,5 yıl hapis

Sırbistan’daki bir ilkokula düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi öldüren çocuğun anne ve babasına toplamda 17,5 yıl hapis cezası verildi.

Saldırının düzenlendiği Vladislav Ribnikar İlkokulu. Fotoğraf: Wikipedia

Mayıs 2023’te Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 7’nci sınıf öğrencisi Kosta Kecmanovic, okuduğu okula silahlı saldırı düzenlemişti.

14 yaşındaki çocuk, dokuz öğrenci ve bir güvenlik görevlisini öldürmüş, beş öğrenciyle bir öğretmeni de yaralamıştı.

Çocuğun üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi bulunmuş ve saldırıyı bir aydır planladığı belirlenmişti.

Belgrad’daki mahkeme, Kecmanovin’in ebeveynlerine ilişkin kararı açıkladı.

Ebeveynler evde silah bulundurmak ve reşit olmayan çocuklarını suça teşvik etmekten sorumlu bulundu. Çocuğun saldırıyı babasının silahıyla düzenlediği tespit edildi.

Babaya 14,5 yıl, anneye de üç yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca atış eğitmeni Nemanja Marinkovic adındaki bir kadına da 15 ay hapis cezası verdi.

Çocuksa Sırbistan yasaları gereği saldırıyı işlediği sırada 14 yaşını doldurmadığı için bir ceza almadı, ancak saldırıdan bu yana psikiyatri merkezinde kalıyor.