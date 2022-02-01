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Yaramazlara biraz batar!

Sırbistan’da Çin yeni yılı kutlaması

Sırbistan’ın Novi Sad şehrindeki Liman Parkı’nda Çin yeni yılı kutlaması kapsamında Çin Işık Festivali düzenlendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre festivalde Çin ejderhası, hayvan krallığı, büyülü geyik ve sihirli balık gibi birçok ışık gösterisi, başta çocuklar olmak tüm ziyaretçilerin ilgisini çekti.


Festivalin organizatörü Slobodan Trkulja, Çin’in popüler ışık gösterisini Sırbistan’da halkın beğenisine sunarak iki ülke arasında kültür alışverişi oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Festival 13 Şubat 2022’ye kadar ziyarete açık.

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