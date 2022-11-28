Sıradaki takı damadın ‘şakacı’ arkadaşlarından

Antalya’daki düğünde, arkadaşları damada bulaşık deterjanı ve süngeri, salatalık ve ayva taktı.

Fotoğraflar: AA

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi’ndeki Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen düğünle, kaporta ustası Ömür Ünal ile Havvanur Kılınç evlendi.

Takı merasiminin başlamasıyla Nail Sargın ve altı arkadaşı, müzik eşliğinde dans ederek damada yöneldi.

Arkadaşları damada takı olarak önce mutfak önlüğü ardından kurdeleyle bağladıkları bulaşık deterjanı, bulaşık süngerleri, salatalık ve ayva taktı.

İlginç anlar, davetlileri ve görüntüleri sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.