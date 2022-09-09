Sinop’ta sahte sözleşmeyle daire kiralayan üç kişi tutuklandı

Sinop’ta düzenledikleri sahte sözleşmeyle daire kiralayan üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre üniversite öğrencileri ve turizm amaçlı kente gelen bazı yurttaşlara sahte sözleşmeyle daire kiralandığı şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adresleri tespit edilen üç zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Bu arada şüphelilerin sahte sözleşme yaparak 12 mağdur vatandaştan 70 bin TL topladıkları öğrenildi.