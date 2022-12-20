Sinop’ta kuru yük gemisinde yangın: Üçü ağır 16 yaralı

Sinop açıklarında Malta bandıralı bir kuru yük gemisinde çıkan yangında 16 kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı’na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen üçü ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemi kaptanınınsa kayıp olduğu öğrenildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop’un 3-4 mil açıklarında ‘Meta’ isimli Malta bandıralı gemide büyük bir yangın çıktığını söyledi.

Gemide 17 personel olduğunu anlatan Karaömeroğlu, “16’sını kurtardık. Gemiden en son kurtardığımız üç kişi de bir balıkçı teknesiyle iskelemize varmak üzere. Sağlık tedbirlerimizi aldık. Gemide kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.