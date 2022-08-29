Sinop’ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Gökdere Mahallesi Kaya Sokak’ta bir evde yalnız yaşayan kadının yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sultan Karaaslan’ın (48), bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

Boyabat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaaslan kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Karaaslan’ın evinden ayrıldığı belirlenen, ayakkabı ve giysilerinde kan lekesine rastlanılan şüpheli A.A.’yı (47) yakaladı.

Gözaltına alınan A.A. emniyete götürüldü.