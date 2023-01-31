Sınırda yaşlı çifti döven iki memur açığa alındı

Habur Sınır Kapısı’nda yaşlı çifti döven iki gümrük muhafaza memuru açığa alındı.

Görsel: Twitter

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza memurları ve güvenlik görevlilerinin yaşlı bir çifti dövdüğü ana ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Şırnak Valiliği, konuya ilişkin paylaştığı yazılı açıklamada iki gümrük muhafaza memurunun açığa alındığını açıkladı.

Suç duyurusu

Şırnak Barosu da ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro’nun yazılı açıklamasında buna benzer şikayetlerin sıklıkla dile getirildiğine dikkat çekilerek, ‘insan onuruna aykırı bu davranışların’ kabul edilemez olduğu vurgulandı.