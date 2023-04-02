Sinema yazarı Sungu Çapan hayatını kaybetti

Sinema yazarı ve eleştirmeni, gazeteci Sungu Çapan 76 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun dönem Cumhuriyet gazetesinde okurlarla buluşan Çapan, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Çapan’ın ölüm haberini, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
“Türkiye’nin yetiştirdiği değerli sinema yazarlarından biri olan, duayenimiz, ağabeyimiz, arkadaşımız Sungu Çapan’ı kaybettik… Başımız sağolsun…”
Sungu Çapan kimdir?
1947’de dünyaya gelen Çapan, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (D.G.S.A.) Grafik Sanatlar Bölümü’nü bitirdi. Bir süre bu mesleği yapan Çapan, dergi ve kitap kapakları tasarladı. 1965’te Forum dergisinde ilk sinema yazıları yayımlanmaya başladı.
1968-1971 arası Paris’te yaşayan ve eğitim gören Çapan, ardından ülkeye dönüp reklam şirketlerinde çalıştı.
Türk Sinematek Derneği’nin kuruluşunda etkin görev alan Çapan, derneğin yayın organı Yeni Sinema’yı da yönetti, Yeni Sinema’nın özgün kapaklarını tasarladı.
Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde haftalık yazılarını sürdüren Çapan eleştirileri, yazı ve röportajlarıyla 1+1 Express, Yeni Sinema, TV’de 7Gün, Milliyet Sanat gibi dergilerde de yer aldı.