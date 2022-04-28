Sinema hafızasını kaybetti

Sinema yazarı ve tarihçisi Agah Özgüç hayatını kaybetti.
Haberi, Özgüç’ün üyesi olduğu Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) sosyal medya hesabından duyurdu. 90 yaşındaki sinema tarihçisi Özgüç, son dönemde yayın kuruluşlarına kişisel arşivinden görsel malzeme katkısında bulunuyor, sinema belgesellerinde danışmanlık yapıyordu.
1961’de başladığı meslek hayatında Artist, Sinema, Ses, Perde gibi dönemin sinema magazin dergilerinde çalışan Özgüç, sinema alanında 7 Gün, Video Haber, Gelişim Sinema, Beyaz Perde, Cumhuriyet Dergi, Antrakt, Sinema, Albüm, Öküz gibi yayınlarda yazdı.