Sınav sorularını hackleyerek satışa çıkardı

Britanya’da bir üniversite öğrencisi, sınav sorularını cevaplarını hackleyerek sattığı için hapis cezasına çarptırıldı.

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Bu durum matematik okutmanının dikkati sayesinde ortaya çıktı. Okutman, bir sınavda verilen cevaplardaki yazım hatalarının bile aynı olduğunu fark etti. Üniversitede soruşturma ekibi kuruldu ve polis sürece dahil edildi. Yüz binlerce sınav sonucu araştırılırken, sisteme yaklaşık 700 kere girildiği tespit edildi.

Kanıtlar polisi, Irak’tan ülkeye giden Haydar Aliyeş’e (29) götürdü. Güney Galler Üniversitesi’nde okuyan Aliyeş, bilgisayar korsanlığı suçunu işlediğinde ‘gömülü sistem tasarımı’ alanında yüksek lisans eğitimi alıyordu.

Cardiff mahkemesi, öğrencinin sofistike teknikler kullanarak uzun süre gizlendiğini duyurdu. Aliyeş’in Kasım 2017 ile Mayıs 2019 arasında bu işi yaptığı öğrenildi. Bu işten yaklaşık 20 bin sterlin kazandığı tahmin edilen bilgisayar korsanı, ‘müşteri’ bulması için Libyalı ev arkadaşı Nurettin Eltarki’yi kullanıyordu.

Mahkeme Aliyeş’e 20 ay hapis, Libyalı ev arkadaşı Eltarki’ye de dokuz ay ertelenmiş hapis cezası ve 200 saat ücretsiz çalışma cezası verdi.