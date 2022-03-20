Sinan Vardar: Sevgili Beşiktaş Yönetimi, Emre’yle hemen sözleşme uzatın; yarın çok geç olmadan!

Bak Emre, yediğin golde golde ‘hatalı değilsin’ diyemem ama Lobjanidze’nin vuruşu son yıllardaki en güzel frikik gollerinden biriydi. Emre’cim; ben hayatımda hiç kalecilik yapmadım forvet oyuncusuydum fakat bu yaşıma kadar hayatta çok gol yedim, yemeye de devam ediyorum. Goller yenecek bunun kaçarı yok! Dün iyiydin, aferin oğlum, çalışmaya devam. Sevgili Beşiktaş Yönetimi, Emre’yle hemen sözleşme uzatın. Yarın çok geç olmadan!

Sinan Vardar’ın yazısı