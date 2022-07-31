Sinan Vardar: Ismael’in 3-5-3 sistemine terfi etmesi Beşiktaş’a yaramış

Wolverhampton ve Deportivo Alaves maçlarındaki Beşiktaş ile dünkü Beşiktaş arasında gece ile gündüz arasında fark vardı.

Ismael’in 3-5-3 sistemine terfi etmesi belli ki Beşiktaş’a çok yaramış. Ligin başlamasına 1 hafta kaldı, belki Siyah- Beyazlı takım an anlamıyla lige hazır değil ama dün futbolcuların isteği ve arzusunu beğendim.

Sahanın en iyisi Salih Uçan’dı. Enerjisiyle takıma güç verdi. Gedson da performansıyla göz doldururken, mecburen sol kanatta mücadele eden golcü Oğuzhan Akgün fena değildi.

Sinan Vardar’ın yazısı