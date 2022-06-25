Sinan Vardar: Çoğu 32 yaşın üzerinde, kadroda düşünülmeyen isimler…

Biliyorum, değerli okurlarım; “Bakalım Sinan Vardar bugünkü yazısında yeni transferleri yazacak mı?” diye merak içindesiniz. Aklınız, fikriniz transferlerde… Aman şöhretli gelsin, çilekler alınsın…

Ben de yıllardır tam tersini düşünen azınlıkta olanlardan biriyim. Bakın şimdi gündemdeki transfer haberlerine…

Transfer haberlerine bakılırsa; büyük bir çoğunluğu 32 yaş üzerinde, çıkışını yapmış, inişine geçmiş, Avrupa kulüpleri tarafından kadroda düşünülmeyen isimler…

Sinan Vardar’ın yazısı