Sinan Vardar: Beşiktaş’a üç önemli transferler olmazsa olmaz

Nereden bakarsanız bakın; Beşiktaş’ın biri savunmaya ikisi orta sahaya 3 önemli transferler olmazsa olmazı… Gerçek olan şu ki; Beşiktaş’ın bu kadrosu Şenol Güneş’e hamle fırsatı vermiyor. Siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş’in dokunuşlarıyla birçok futbolcunun performansı arttı. Mert Günok, Cenk Tosun, Muleka, Masuaku, Salih, Gedson ve hatta Welinton aklıma gelen isimler… Tabii oyunculardaki başarılı performans takımın yükselişine neden oldu. Güneş’in farkı burada işte… “Keşke” demeyi çok sevmem ama keşke Şenol Hoca sezon öncesi takımın başına gelseydi. Valerien Ismael’in neresinden dönerseniz kardı. Buna da şükür! Bugünkü Alanyaspor maçı bir final niteliğinde olacak. Saiss, Rosier ve Redmond’un cezaları nedeniyle oynamamaları Beşiktaş için bir dezavantaj olarak gözükse de siyah beyazlı takımın; tecrübesi, kalite farkı ve muhteşem taraftarıyla maçı kazanacağına inanıyorum. Tabii ki son sözü sahada mücadele eden oyuncular söyleyecek.
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