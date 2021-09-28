Sina Koloğlu: Türk dizilerine neden ödül yok?

Dünyada dizi ihracatında en önemli ülkeyiz. Böyle bir özelliği olan ülke dizi ve oyuncularının Emmy’de yer almaması çelişkili bir durum. Sektörün en prestijli ödülünün ‘Uluslararası ayağında’ (İnternational Emmy) bu sene tek Türk dizisinin aday bile olamaması düşündürücü. Geçtiğimiz yıl ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında Haluk Bilginer ödül almıştı. 2017’de ‘Kara Sevda’ ödül aldı. Dünya dizi sektöründe bu kadar etkili bir ülke için çok az.

Ödül adaylarına baktım. Bizim iddialı olduğumuz dal ‘Telenovela’da Brezilya, Portekiz, Çin ve Singapur dizileri aday olmuşlar. Bizden kimse yok.

Durumu piyasadan bu konuda tecrübeli isimlere sordum. “Çok fazla politik oyunlar var kulis yapılıyor. Onun etkisi var” dediler. Peki hiç mi bizde hata yok? “Son dönemde çok uyarlama dizi oldu. Orjinal işler azaldı” diyorlar. Hindistan ve İsrail dikkat çekiyor. “Piyasanın yeni yıldızları onlar galiba” yorumu geldi.

Sina Koloğlu’nun yazısı