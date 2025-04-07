Şimşek'ten eleştirilere yanıt: Ya rezerv şoklara karşı bir tampondur

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası (MB) rezervlerinin dövizi dizginlemek amacıyla kullanılmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi: “Ya rezerv iç ve dış şoklara karşı bir tampondur. Rezervler kullanılmak üzere biriktirilir.“

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MB rezervleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında gözaltıların başladığı 19 Mart’ta liranın ani değer kaybına karşılık piyasaya döviz sürülmesiyle gerilemeye başlamıştı.

MB’nin açıklamasına göre toplam rezervler 14-21 Mart’ta 7 milyar 968 milyon dolar azalarak 163 milyar 114 milyon dolara gerilemişti. Rakam sadece 21 Mart’a kadar gerilemeyi kapsıyor. Bankacılara göreyse toplam gerileme en az 27 milyar dolar.

Trump’ın tarifelerinin etkisi ‘sınırlı’ olacakmış

Ankara’da ‘Tarım Ekonomisi Atölyesi’ programında konuşan Şimşek konuyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Maliye bakanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı karşılık gümrük tarifesiyle “Gayrisafi Yurt İçi Hasılamızı üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz, dolayısıyla bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak” dedi.

Şimşek’in açıklamaları şöyle:

‘Son oynaklık kalıcı bir etki yaratmaz’

* 2023 ortalarında 55-60 milyar dolayında cari açık, rezervlerde yetersizlik ve ciddi bir Kur Korumalı Mevduat sorunuyla karşı karşıyaydık, program ortaya konulmasaydı enflasyonu nerelere götürürdü analizi gerekiyor. Son yaşanan oynaklığın kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum.

‘Liradaki değer kaybının nisanda sınırlı bir etkisi olabilir’

* Liradaki yüzde 3-3,5 civarındaki bir değer kaybı dolara karşı, sınırlı bir etkisi nisanda olabilir ama orta vadeli 1 yıl ve ötesine baktığımızda orta vadede dezenflasyonisttir.

‘Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek’

* Hizmet enflasyonunda katılık var, kiralarda yüzde 25 üst limitini artırdık, eğitimde müdahalemiz söz konusu değil, bunun yansımaları var geçmişten gelen, ama net bir şekilde enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek çünkü bu bizim en büyük önceliğimizdir.

‘Samimiyiz, ciddiyiz’

* Geçen sene bütçede sapma olmadı, dolayısıyla nerede disiplin, nerede tasarruf diye soruyorsanız, basit bir hesapla 1,2 trilyon TL, bu konuda samimiyiz, ciddiyiz ve ortada ciddi bir performans var.

‘Eleştiriyorlar, rezervleri neden kullanıyorsunuz…’

* Bu program sayesinde kırılganlıkları azalttık. Ekonominin iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdık. Ülkenin ciddi bir rezerv birikim oldu. Eleştiriyorlar, rezervleri neden kullanıyorsunuz… Ya rezerv iç ve dış şoklara karşı bir tampondur. Rezervler kullanılmak üzere biriktirilir. Şu anda IMF’nin tanımına göre Türkiye’nin rezerv yeterliliği sağlanmış durumda.

‘CDS’teki artışı iki haftalık oynaklığa bağlayanlar var’

CDS’in son artışı tamamen bir, iki haftalık oynaklığa bağlayanlar var, son üç, dört güne bakın ABD’nin açıkladığı korumacılık tedbirlerine bakın birçok ülkenin CDS’i bizden daha çok arttı. CDS’teki göreceli hareket bize benzer ülkelere göre çok iyi bir performans ortaya koyduk demektir.