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Yaramazlara biraz batar!

Vergi mevzuatında reform sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi mevzuatında reform gerektiğini belirtti: “Vergide temel sorunumuz dolaylı vergi yükünün yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirinin yeterli düzeyde olmaması.”

Mehmet Şimşek. (AA)

Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. AA’nın haberine göre Şimşek’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:


Öneclikli hedef enflasyon

“Kararlıyız, enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Bu, programımızın en öncelikli hedefi. Bu amaçla başlatılan parasal sıkılaştırma süreci devam ediyor.

Enflasyondaki ivme kaybı çok net bir şekilde ortada ve 2024 yılı hedeflerimizle uyumlu bir patikaya doğru evrilmiştir. Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda yüzde 36’ya, 2026 yılındaysa tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz.

Rezervde rekor

8 Aralık itibarıyla rezervlerimiz, mayıs sonuna göre 43 milyar dolar artarak tarihi en yüksek seviye olan 141,4 milyar dolara ulaşmıştır. Net rezervler de 43,9 milyar dolar artarak 38,2 milyar dolara yükselmiştir.

‘KKM’yi cazip kılan düzenlemeleri gözden geçireceğiz’

Finansal piyasalardaki istikrarı gözeterek programımızın diğer önemli bir hedefi olan KKM’den çıkış için gerekli adımları attık, atıyoruz. KKM stoku ağustos ayında 3,4 trilyon lirayla zirveyi bulmuştu, 8 Aralık itibarıyla 2,7 trilyona düşmüştür.

Önümüzdeki dönemde KKM’yi şirketler ve bireyler nezdinde cazip kılan vergi düzenlemelerini de gözden geçireceğiz.

Vergide reform vurgusu

Vergi mevzuatımızda reform ihtiyacı açıktır ve bu konunda yoğun bir çalışma içerisinde olacağız.

Doğrudan vergilerin payını artıracağız. Vergide temel sorunumuz dolaylı vergi yükünün yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirinin yeterli düzeyde olmaması.”

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Vergi mevzuatında reform sinyali

Şimşek, vergi mevzuatında reform gerektiğini belirtti: “Temel sorunumuz dolaylı vergi yükünün yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirinin yeterli düzeyde olmaması.”

Eczacılar: İlaç yokluğu dayanılmaz hale geldi

İlaç fiyatlamasında kullanılan avro kuruna yüzde 25 zam yapan düzenlemenin yayınlandıktan 9 gün sonra yürürlüğe girmesi, yeni bir krize yol açtı. Eczaneler ilaç tedarik edemiyor. Eczacılar, “Hastalar ilaca ulaşamıyor!” diyerek Sağlık Bakanlığı’ndan acil önlem almasını istedi.

Erdoğan’dan Sisi’ye tebrik telefonu

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