Şimşek iddialı: Çin'i, Hindistan'ı da katsanız Türkiye'nin performansı iyi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şöyle konuştu: “Dünyanın en hızlı büyüyen, gelişmekte olan ülkeleri arasındayız. Çin’i, Hindistan’ı da katsanız Türkiye’nin performansı yine oldukça iyi.”

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Şimşek, Turizm Yatırımcıları Derneği’nin düzenlediği Turizm Yatırım Fonu’nda Türk ekonomisinin bölge ülkelerine göre daha iyi olduğunu açıkladı.

Bakanın açıklamaları şunlar:

“Türkiye, dünyada nispeten büyük ekonomilerden bir tanesi. Bölgede önemli ve hızlı büyüyen ekonomiyiz. Son yüzyıla bakarsanız, Türkiye’nin ortalama reel büyümesi yüzde 4,8. Dünyanın en hızlı büyüyen, gelişmekte olan ülkeleri arasındayız. Bize benzer ülkelere göre çok daha iyi performansımız var. Çin’i, Hindistan’ı da katsanız Türkiye’nin performansı yine oldukça iyi.

Dolayısıyla Türkiye sadece büyük bir ekonomi değil aynı zamanda hızlı büyüyen bir ekonomi. O nedenle Türkiye’ye yatırım yapmanız lazım. Biz altyapıyı önceliklendirdik. Altyapıya son yirmi yılda yaklaşık 280 milyar dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki 20-30 yıllık bir perspektifle en az 200 milyar dolar yatırım yapacağız. Türkiye’nin pazarı büyük, hızlı büyüyor, altyapısı da iyi. Dünya Bankası’nın lojistik endeksinde 38’inci sıradayız, 91 gelişmekte olan ülkeden daha iyiyiz.”