Şimdi de ‘gizemli zatürre’ endişesi: Arjantin’de üç kişi hayatını kaybetti

Arjantin’de, bilim insanlarının ‘açıklayamadığı’ bir akciğer hastalığı dokuz kişide görüldü; üç kişinin ölümüne neden oldu.

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Tucuman eyaletine kaldırılan dokuz hastanın corona virüsü ve bir grip türüne yakalanmadığını belirleyen yetkililer, kökeni bilinmeyen virüsle ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bilinen tek şey akciğeri, solunum yollarını etkilediği. Bu nedenle bir zatürre türü olduğu belirtiliyor.

Hayatını kaybeden üç kişi arasındaki ameliyat için kliniğe yatan 70 yaşındaki bir kadının ‘0 numaralı hasta’ olduğu düşünülüyor. Diğer iki kişiyse klinikteki sağlık çalışanları. Üçünün de alt hastalıkları vardı.

Basında ‘gizemli zatürre’ olarak adlandırılan hastalığın kökeninin bulunması için su kaynaklarından örnek alındı, havalandırmalar incelendi.

Bulaşıcı olduğundan şüphelenen bilim insanları, söz konusu dokuz kişinin temas ettikleri bireylerin izlenmesini istedi. Ancak temaslılarda enfeksiyona rastlanmadı.

Yüksek ateş, nefes alma zorluğu

İlk altı hastada 18-23 Ağustos’ta belirtiler başladı. Belirtilerin başında yüksek ateş, vücut ağrısı ve nefes alma zorluğu geliyor.

Eyaletin sağlık bakanı Luis Medina Ruiz, vakaların çok ağır bir solumum sorunu yaşadıklarını, çift taraflı zatürreeye ve Covid-19’a benzer bir hastalık olduğunu söyledi.

Arjantinli yetkililerin yanı sıra Pan Amerikan Sağlık Örgütü’nün de durumu yakından incelediği, şimdiye kadar insandan insana bulaştığına dair bir veri olmasa da salgın ihtimalini de göz önünde bulunduruluyor.

Britanya’daki Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Prof Beate Kampmann, ”Toplumun daha geniş bir kesimini etkiler mi yoksa klinik sınırlarında mı kalır bunu söylemek için çok erken. Yeni bir patojenden kaynaklandığını veya bildiğimiz bir taneden kaynaklandığını söylemek için de” dedi.

Oxford Üniversitesi’nden Prof Peter Horby de Arjantin’de yaşananların Covid-19 salgının başlangıcını, o zaman da sağlık çalışanlarının ağır zatürreeye yakalandığını belirterek, ”Ama alarma geçmek için erken. Şimdilik çok kaygılanacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Yakından izlemeliyiz” ifadelerini kullandı.