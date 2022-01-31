Şimde de kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden sonra Ege kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel müdürlük açıklamasına göre yarın öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Çanakkale illerinin batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra bu illerin geneli ve Balıkesir’in batı kesimlerinde kuvvetli, Gökçeada’da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ege kıyılarına, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.