Yaramazlara biraz batar!

Şili’nin eski devlet başkanı Pinera helikopter kazasında öldü

Eski Şili devlet başkanı Sebastian Pinera (74) kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

Pinera’nın ofisinden dün akşam yapılan açıklamada, Pinera ve beraberindekileri taşıyan helikopterin Şili’nin Los Rios bölgesinde Ranco Gölü’ne düştü düştüğü bildirildi.


Açıklamada, düşen helikopterde Pinera’nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Helikopter kazasında 3 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Pinera, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında ülkenin devlet başkanıydı.

Pinera’nın ismi Pandora Belgeleri’ndeki yolsuzluk dosyalarında geçiyordu.

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