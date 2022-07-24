Silifke’de dikenleri zehirli 37 deniz kestanesi toplandı: Ciddi risk oluşturuyor

Mersin’in Silifke ilçesinde, istilacı türlerin incelenmesi için yapılan dalış etkinliğinde 10 ve 20 metre derinlikteki dikenleri zehirli 37 deniz kestanesi toplandı.

Fotoğraflar: AA

Uzun dikenli deniz kestanelerinin sahil şeridindeki popülasyonunun incelenmesi için Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas öncülüğünde başlatılan proje kapsamında ikinci kez dalış etkinliği düzenlendi.

Bitkisel türlerle besleniyorlar

Narlıkuyu Koyu’ndan denize giren proje koordinatörü Ayas ile Slow Fish Mersin ekibinden dalgıçlar, mayısta deniz kestanesi toplanan alanlardaki son durumu inceledi.

Prof. Dr. Ayas, uzun dikenli deniz kestanelerinin, kıyıya yakın kayalara yerleşerek bitkisel türlerle beslendiğini belirtti.

Türün, kendisi gibi beslenen diğer canlıların popülasyonuna zarar verdiğini anlatan Ayas şöyle devam etti: “Tür, Akdeniz’deki diğer canlıların besinlerine ortak olarak popülasyonlarını daraltma eğiliminde bulunuyor. Diğer türlerle çok başarılı rekabet ilişkisi var ancak doğada bunu dengeleyecek, bu tür üzerinde baskı kuracak herhangi bir canlıyı gözlemlemedik. Uzun dikenli deniz kestaneleri Mersin sahil şeridi başta olmak üzere yerleştiği her alanda ciddi risk oluşturuyor.”

İki aylık kısa sürede daha fazla tür yerleşiyor

Ayas, projenin ilk dalış etkinliğinde 18 metrekarelik alanda 34 zehirli deniz kestanesi topladıklarını anımsatarak şöyle konuştu: “Bugün deniz kestanesi topladığımız alanlara ne kadar canlının göç ettiğini görmek için izleme dalışı yaptık. Toplamda 37 deniz kestanesi toplandı. Bu da yaklaşık metrekarede 2 canlı anlamına geliyor. Yüzde 108 oranında alana yeniden göç etme var. Bu ciddi bir risk olduğunu gösteriyor. Bir alandaki tüm deniz kestanelerini temizleseniz de iki aylık kısa bir sürede daha fazla türün alana yerleştiğini görüyorsunuz.”