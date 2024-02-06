Şili’deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 122’ye yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili’nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 122’ye yükseldi.

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Şilili yetkililer, orman yangınlarının Valparaiso ile Marga Marga bölgelerinde devam ettiği bilgisini paylaşarak ölü sayısının 122’ye çıktığını bildirdi.

Yetkililer, Valparaiso’daki orman yangınlarında yaklaşık 1100 evin hasar gördüğünü aktardı.

Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı’nda da yangın çıktığı belirtilmişti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Boric, orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların ‘kasıtlı’ çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.