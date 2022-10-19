Silahlı saldırıda ölen koşucunun eksik kalan mesafesini tamamlıyorlar

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh’de yaşayan üç çocuk annesi Susan Karnatz (49), 13 Ekim’de her akşam olduğu gibi Neuse Nehri kenarında koşuya çıktı. 15 yaşındaki bir çocuğun düzenlendiği, beş kişinin öldüğü silahlı saldırının kurbanlarından biri oldu.

Yere yığıldığında o gün koşmayı planladığı mesafenin tamamlanmasına 3 kilometre kalmıştı. Arkadaşları ve dünyanın dört bir yanındaki koşucular onun ‘eksik kalan’ mesafesini tamamlıyor.

Susan Karantz (önde) Fotoğraf: Twitter

Dört kez Boston Maratonu’na katılan, çok sayıda yerel koşu grubunun üyesi Karnatz, bir okulda psikolog olarak görev yapıyordu. 14,13 ve 10 yaşlarında üç erkek çocuğu annesini, sevenleri, ‘başka annelerin örnek aldığı bir isim‘, ‘kaya gibi kadın’ diye nitelendiriyor.

2004’te North Carolina Roadrunners adlı bir koşu kulübünde tanıştığı Kocası Tom Karnatz, eşinin o gün 11,2 kilometrelik mesafe koşmak için yola çıktığını, 8,2 kilometreyi tamamladığı sırada vurulduğunu açıkladı.

Bunun ardından Twitter’da #RunforSue (Sueiçinkoş) etiketi açıldı. Onun gibi koşu tutkunlar 3 kilometre koşup görüntüleri paylaşmaya başladı. Koşuları ona ithaf etti. Instagram ve Facebook hesaplarından da yapılan duyuru sonrasında Panama’dan Avustralya’ya dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişi onun için koştu.

Daughter and I did 1.9miles for #runforsue pic.twitter.com/Jqz55ZlixC — Mark Silliman (@MWSilliman) October 16, 2022 Mark Siliman ve kızı Karnatz için koşan isimlerden.

”Çok sevgili bir eş ve anne, onu çok özleyeceğiz” diyen Tom Karnatz da üç oğlu, erkek kardeşi ve yeğeniyle pazar günü eksik kalan mesafeyi koştu.

North Carolina Roadrunners Kulübü’nün başkanı Jack Threadgill, Susan Karnatz’ın anısına ekim sonunda bir koşu düzenleyeceklerini, isteyenlerin istedikleri yardım kuruluşlarına bağış yapabileceğini açıkladı. Susan Karnatz anısına her yıl bir koşu düzenlenmesinin gelenek haline getirileceğini aktardı.