Silah üreticisi, okul saldırısında ölenlerin ailelerine 33 milyon dolar teklif etti

ABD’de, 2012 yılında bir okula yönelik saldırıda kullanılan silahın üreticisi Remington, hayatını kaybedenlerin ailelerine 33 milyon dolar (280,98 milyon lira) ödemeyi teklif etti.

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Teklif, 1816’da kurulan şirketin iflas mahkemesindeki duruşmasında geldi. 2012 yılında Connecticut eyaletindeki Sandy Hook İlkokulu’na yönelik saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda Remington’ın ürettiği silah kullanılmış hayatını kaybeden dokuz kişinin ailesi 2014’te şirkete dava açmıştı. Dava dilekçesinde saldırının yarı otomatik tabancayla düzenlendiği belirtilerek, askeri tip silahın bir sivile satılmaması gerektiğinin altı çizilmişti.

Aileler şubat ayında toplam 225 milyon dolar tazminat talep etmişti, taleplerin şirkete cezalarla maliyeti 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin teklfi ettiği 33 milyon dolar her aileye 3,66 milyon dolar (31,16 milyon lira) verileceği anlamına geliyor.

Ailelerin avukatı Josh Koskoff, bir sonraki adımını ailelerle tek tek görüşülerek karar verileceğini söyleyerek, “Amaçları yeni bir Sandy Hook yaşanmasına engel olmak” dedi.