Silah ruhsatı için şaşırtan ayrıcalık: Sağlık kurulunu makam odasına çağırdı

MESUDE DEMİR

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, iki kişinin silah ruhsatı muayenesi için en az altı uzman hekimden (farklı branşlardan) oluşan sağlık kurulu heyetini makam odasında topladı.

Fotoğraf: AA

Silah ruhsatı almak için istenen belgeler arasında, sağlık kurulu raporu da yer alıyor. Kişinin silah bulundurma veya taşıması için sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerindeki bu heyetlerden alınabiliyor. Sağlık kurulu heyetleri psikiyatri, ortopedi, nöroloji, göz, kulak, burun, boğaz ve dahiliye dallarını kapsayacak şekilde oluşturuluyor. Bu raporlar iki yıl geçerli oluyor.

Silah ruhsatı için de heyetten randevu almak büyük çile. Yoğunluk nedeniyle en az 1-2 sene randevu sırası bekleniyor.

Heyeti makam odasında, ayaklarına getirdi

Diken’in kaynaklarından edindiği bilgiye göre Yiğit, misafirlerine silah ruhsatı alabilmeleri için ‘kıyak üstüne kıyak’ yaptı. Kuruldaki hekimleri teker teker ziyaret edip ve muayene olmaları yerine, heyettekileri ‘ayaklarına getirdi’.

Bunun için 25 Aralık 2024 Çarşamba akşamı, hastanenin sağlık kurulu heyetindeki görevli doktorlar bölümün sekreteri tarafından teker teker arandı. Ertesi sabaha randevu oluşturularak başhekimlik makamına çağrıldı.

Ertesi gün toplu olarak odaya giren doktorlar şaşırdı. Başhekim, meslektaşlarını makamında bulunan iki kişinin silah ruhsatı için muayene etmeye davet etmişti.

Göz, kulak burun boğaz, ortopedi uzmanlarının muayenesi için gerekli bazı cihazlar odada yoktu. Hekimler de karşı koyamadı, raporlarını imzalamak zorunda kaldı. Bazıları, başhekimin isteği üzerine muayenede bir şey saptamadığı şerhini düşerek imzaladı.

İTO: Hukuki yönden sürecin takipçisiyiz

İstanbul Tabip Odası (İTO) da olayı kınayan bir açıklama yaptı. İTO Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Tıbbi etik, iyi hekimlik uygulamalarıyla bağdaşmayan, insan onuruna uymayan bu davranışı kabul etmiyor, hukuki yönden sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz” dedi.

Oda yönetimi ayrıca Sağlık İl Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nın konuyu soruşturmasını talep etti.

Öte yandan Başhekim Yiğit geçtiğimiz haftalarda her türlü tıbbi tetkik ve tedavi kararı verebilen asistan hekimlerin MR istemesine yasak koymasıyla da gündeme gelmişti.