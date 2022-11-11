Siirt’te, ‘İntihar etti’ denen kız çocuğunun öldürüldüğü ortaya çıktı

Siirt’in Pervari ilçesinde, iki yıl önce intihar ettiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğunun öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Valilik, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 28 Mayıs 2020’de ilçeye bağlı Çemikari Yaylası’nda B.E’nin ateşli silahla intihar ettiği iddiasına ilişkin çalışma yaptığını duyurdu.

Açıklamaya göre kapsamlı araştırma ve kriminal incelemeler sonucunda çocuğun intihar etmediğini tespit eden ekip, maktulün hayvanları otlatmak amacıyla yaylaya gittiği sırada M.G. (16) tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini belirledi.

Pervari başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan M.G, operasyon düzenlenerek yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.